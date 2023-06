Bonucci: "Italia, colpa mia". Immobile aggancia Vialli: "Ci manca tanto"

L' Italia esce sconfitta nella semifinale di Nations League contro la Spagna . La squadra di De La Fuente si è imposta con il risultato di 2-1, sbloccando la partita nei minuti iniziali con Yeremi Pino per poi chiuderla con Joselu dopo il pareggio di Immobile . Al termine della sfida, il capitano azzurro Leonardo Bonucci ha dichiarato: "Col senno di poi si cambierebbero tante cose. All'inizio abbiamo provato a giocare, con questo modulo potevamo attaccare la profondità, e quando provi a giocare così capitano degli errori. Nei contrasti sono stati più bravi loro. Nel primo tempo noi abbiamo fatto una buona partita, a parte il gol su un errore per voler costruire da dietro. Qualche occasione l'abbiamo avuta, ma quello che conta è il risultato finale".

Bonucci: "Si sta creando un gruppo che vuole fare cose importanti"

Il difensore ha continuato: "Non giocare non fa mai bene a nessuno, ma questa sera sono qui per prendermi la responsabilità di quello che è stata la partita perchè sono il capitano e non mi sono mai nascosto nelle sconfitte così come nelle vittorie" per poi concludere: "Ora c’è la partita di domenica da preparare contro una grande squadra come l’Olanda, poi ci saranno delle valutazioni che faremo tutti nei prossimi mesi. Si sta creando un gruppo che ha voglia di tornare a fare cose importanti, siamo scesi in campo con la voglia di vincere, gli episodi ti possono penalizzare come premiare. La palla finiva sempre a loro, su questo dobbiamo migliorare perchè molte volte la fortuna te la crei".

Immobile: "Vialli? Raggiungerlo oggi è un segno del destino"

Al termine della sfida anche Immobile si è presentato ai microfoni, dichiarando: "Il risultato ci lascia terribilmente l’amaro in bocca, non abbiamo giocato bene ma comunque abbiamo creato qualche occasione pericolosa. Ho avuto tante di opportunità con la Nazionale, il mister mi ha sempre stimato, darò una mano dentro e fuori dal campo fino a quando la Nazionale ne avrà bisogno" per poi concludere ricordando Gianluca Vialli, raggiunto oggi per quanto riguarda il numero di gol con l'Italia: "Ho sempre detto quanto ci tengo a questa maglia. Vialli ci manca tanto, raggiungerlo stasera è un segno del destino".