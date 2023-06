Bonucci, l'analisi a freddo: "So quanto conta l'errore, avanti senza paura"

Leonardo Bonucci, dopo le parole nel post partita di Spagna-Italia di Nations League, ha voluto mandare un messaggio tramite il suo profilo Instagram per tornare sulla partita di ieri. La squadra di De La Fuente si è imposta per 2-1 contro gli azzurri, sbloccando il risultato dopo appena 3' con Yeremi Pino in seguito ad un errore in disimpegno proprio di Bonucci. Il difensore e capitano azzurro ha scritto: "Eccomi qui. Un appuntamento che conosco bene. Un momento a cui non intendo sottrarmi. So bene quanto un errore in una partita del genere possa contare ma so anche quanto la consapevolezza possa aiutare a guardare avanti certi delle fondamenta che ci sostengono. Il lavoro e la passione che mi hanno sempre contraddistinto non si faranno scalfire dai giudizi del momento".