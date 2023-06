Euro 2024, Italia-Malta al San Nicola: gli azzurri a Bari dopo 7 anni

Italia al San Nicola, le parole del sindaco

Queste le parole del sindadi Bari, Decaro: "Sarà per noi un onore tornare a ospitare la Nazionale italiana al San Nicola. In questi mesi abbiamo lavorato insieme alla FIGC per questo appuntamento e oggi (16 giugno ndr) l'annuncio della partita, che vale per le qualificazioni al Campionato Europeo di Germania 2024, rappresenta il risultato di una collaborazione solida che vede Bari tra le città in corsa per ospitare una tappa degli Europei nel 2032. La città, da sempre accanto alla nostra Nazionale, anche in questo caso non farà mancare la sua presenza e il suo sostegno. Bari è pronta a ospitare grandi eventi come questo e il San Nicola, dopo sette anni, tornerà a colorarsi di azzurro".