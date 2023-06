Mancini: "Stanco dell'Italia? Fortuna che il Napoli ha preso l'allenatore"

ENSCHEDE (Olanda) - Domenica (ore 15) l' Italia di Roberto Mancini affronterà l' Olanda al De Grolsch Veste Stadium per la finale 3°/4° posto della Uefa Nations League. Il Ct azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro gli Orange: "Il nuovo percorso è già iniziato. Siamo arrivati in finale in Nations League, con un gruppo giovane, con età media bassissima. C'erano tantissime competizioni in questo momento, abbiamo dovuto lasciare qualche giocatore all'Under per cercare di qualificarsi alle Olimpiadi. La sua strada è già stata intrapresa".

Italia, Mancini: "Eliminati ingiustamente dai Mondiali"

"Credo sia stato un bellissimo percorso anche ora, c'è stata la parentesi del Mondiale dove siamo stati buttati fuori ingiustamente. Siamo arrivati alle finali di Nations League per la seconda volta consecutiva, esserci arrivati è già un'ottima cosa. Poi certo, vuoi vincere".

Italia, Mancini sul Napoli e Bonucci

"Infelice? Sono storie senza né capo né coda. Essere il Ct mi rende felice, poi puoi essere dispiaciuto perché ha perso, sennò sarebbe troppo semplice. Scoraggiato dopo la sconfitta con la Spagna? Per fortuna che il Napoli ha preso l'allenatore, sennò... Ero dispiaciuto per aver perso e non essere andato in finale, ma è tutto come prima. Bonucci? Ha fatto un errore ma è stato sempre un giocatore importante, poi è chiaro che tutto finisce, vale per ogni calciatore".