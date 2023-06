Italia-Olanda, Chiesa si beve Van Dijk e segna: gol azzurro dopo due anni

Federico Chiesa torna finalmente al gol in nazionale dopo due anni: l'ultima rete con la maglia dell' Italia era stata firmata nel pareggio interno contro la Bulgaria , valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 . Era il 2 settembre del 2021 e in quell'occasione si giocava al Franchi di Firenze: quel pari, purtroppo, risultò fatale ai fini della qualificazione, poi mancata, per gli ultimi mondiali giocati in Qatar .

Chiesa, il ritorno al gol

Quello messo a segno stasera è il suo quinto gol in Nazionale: contropiede azzurro con l'Olanda sbilanciata in avanti, con l'esterno della Juve che s'invola sull'out mancino, entra in area, finta e controfinta su Van Dijk e diagonale sul secondo palo con la palla che termina alle spalle di Bijlow. Che sia di buon auspicio per un ritorno di Chiesa ai vecchi fasti, al periodo d'oro del pre-infortunio perchè un giocatore così è indispensabile sia per la Juve che per la Nazionale di Mancini.