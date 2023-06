Pagelle Italia: Chiesa e Buongiorno da applausi, Frattesi sempre nel vivo

Due uscite decisive in fine e in avvio di tempo. In generale è sempre attento sui mischioni nella ripresa.

Buongiorno 7

Debutto azzurro estremamente convincente. È il 57° esordiente della gestione Mancini e non tradisce minimamente l’emozione: efficace sia negli spazi larghi, sia nella battaglia della ripresa. Nel finale però perde Wijnaldum, ma per fortuna non diventa determinante. Merita, dunque, mezzo punto in più di incoraggiamento.