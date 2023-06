Italia U19, i preconvocati per l’Europeo: tre gli juventini chiamati

Non solo l'Europeo U21, con l'esordio degli azzurrini contro la Francia di Thuram , ma anche. In vista della partenza perin programma il prossimo 3 luglio,Spiccano i nomi di Chiarodia del Werder Brema , finito anche nel mirino della Juventus e, il fuoriclasse della rosa che con ilha messo in mostra il suo talento.