Italia, Mancini: Var in Euro U21 serviva da prima. Su Frattesi e Tonali...

Intervenuto in conferenza stampa nell'intervallo delle finali nazionali Under 17 ad Ancona , il ct azzurro ha poi dichiarato: "La qualificazione ai Mondiali 2026 ora è più un'ossessione che un obiettivo. Per la storia che abbiamo non meritiamo di star fuori dal Mondiale, ma il calcio è questo, a volte succedono delle cose strane. C'è stata una mancanza nostra".

Mancini su Frattesi, Tonali e la Nations League

Poi il ct azzurro ha parlato di Davide Frattesi, stella del calciomercato: "Come lui tanti ragazzi bravi, gli va data l'opportunità di giocare. All'età che ha Frattesi non ha ancora fatto una partita internazionale se non con la Nazionale, questo è un problema. Quando vai a giocare con giocatori che alla stessa età di Frattesi hanno già fatto 30-40 partite in Champions League e in Europa League poi un po' di differenza si sente". Successivamente Mancini ha chiuso con un pensiero su Tonali e sulla Nations League appena conclusa: "Tonali in Premier? Da un lato un po' fa dispiacere, se lascia l'Italia un giocatore bravo qualche problema c'e', ma poi a livello tecnico giocare in Inghilterra gli farà bene. Il progetto è nato prima della Nations League, perchè poi ci si dimentica che eravamo in gruppo con Germania e Inghilterra. È stato già fatto tanto".