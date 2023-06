Italia, Mancini: la Nations League e cosa serve ai calciatori della Nazionale

Il ct ha parlato della tanto discussa partita tra la Francia e l'Italia nel match d'esordio degli azzurrini all'Europeo U21 : " Come è possibile che non ci sia il VAR fin dall'inizio della competizione? È una cosa strana. A volte nei primi turni non mettono il VAR, che è fondamentale ormai per vedere se c'è un gol, come accaduto in Francia-Italia, oppure un fuorigioco. Secondo me hanno fatto un grande errore perché è un Europeo, dove le nazionali possono accedere alle Olimpiadi . Non può essere lasciato niente al caso. Credo che sia stata un'ingiustizia quella di Francia-Italia". Poi ha proseguito: " Con il Var gli arbitri hanno meno responsabilità perché vengono aiutati, aspettano a prendere le decisioni. Però devono migliorarlo perché quando c'è un gol o si aspetta un rigore non c'è più l'emozione. Parlando con i calciatori, con gli allenatori... Un po' di emozione la toglie. Ci sono delle situazioni in cui l'arbitro dovrebbe decidere, ma in altre è fondamentale la tecnologia".

La delusione Mondiale e i ricordi dell'Europeo con Vialli

Mancini ha poi fatto un passo indietro, parlando della cocente mancata qualificazione al Mondiale dopo la sconfitta ai playoff contro la Macedonia: "È stata una grande delusione e credo sia stata una cosa veramente ingiusta, non l'avremmo meritato. Il calcio, lo sport è questo. Bisogna essere forti, ripartire, soprattutto in questi casi. Abbiamo inserito tanti ragazzi, chiaramente ne abbiamo molti che purtroppo non hanno tanta esperienza a livello internazionale e questo fa la differenza. Hanno bisogno di calciatori un po' esperti che diano loro una mano a crescere. Abbiamo fatto bene in Nations League, avevamo una squadra con una età media bassissima, quando ci siamo qualificati in un girone difficilissimo. Ci è dispiaciuto non vincerla, ma i ragazzi sono bravi, hanno bisogno solo di giocare e fare esperienza a livello alto". Dai brutti ricordi a quelli belli della vittoria di Euro2020: "È una cosa indimenticabile perché non era assolutamente facile e i ragazzi sono riusciti a fare una cosa incredibile e non casualmente. A volte nel calcio accadono cose strane, puoi andare ad una competizione e vincerla perché tante cose si allineano, ma la nostra squadra è andata avanti così per 3 anni, 3 anni e mezzo, giocando sempre bene, vincendo, facendo tutti i record di imbattibilità, per poi arrivare alla vittoria dell'Europeo. Per un ct vincere un Europeo o un Mondiale non capita spesso, a volte non capita mai e a noi è capitato e questo rimarrà per sempre nella nostra testa, nella storia degli italiani".

Infine sull'amico fraterno Vialli: "Il nostro abbraccio? "È stato un momento incredibile per me e credo per tanti. Rivederlo è emozionante, sembra che sia sempre con noi, che non se ne sia mai andato. Non è una cosa semplice, tutte le volte che lo rivedi dici: 'Non è possibile che sia successo'. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, di viverlo. Era un uomo incredibile, straordinario, per tutto quello che ha fatto e che era. Ringraziamo Dio per questo". Poi ha concluso: "Siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto la nostra gioventù insieme. Quando fai tanti anni così com'è capitato a noi, conosci tutto dell'altro e quindi averci passato tantissimo tempo insieme è stato un grande dono. Ci siamo divertiti, abbiamo pianto per lo sport... Poi la vita arriva ad un certo punto, ti divide ed accadono queste cose".