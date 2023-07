Diretta Italia-Malta ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ATTARD (MALTA) - Dopo la grande delusione dell'Europeo U21, con gli azzurrini di Nicolato eliminati dopo appena tre partite, due sconfitte e una vittoria, nella fase a gironi, l' Italia cerca il riscatto con i ragazzi dell' U19 . Al via oggi, infatti, l' Europeo di categoria, con la Nazionale di Bollini che farà il proprio esordio alle ore 21 , al National Stadium Ta'Quali di Attard contro i padroni di casa di Malta . Gli azzurrini, dopo essersi qualificati come migliore terza ed aver eliminato nella seconda fase Germania e Belgio, sono finiti nel Gruppo A che comprende, oltre a Malta ovviamente, anche Polonia e Portogallo. Proprio i lusitani, giovedì alle 18, saranno i prossimi avversari di Hasa e compagni. Il centrocampista della Juventus è carico: "Le sensazioni sono positive. Abbiamo fatto fino ad adesso un percorso molto buono, ma ora che siamo alla fase finale di un Europeo ci aspettiamo di fare bene e arrivare in fondo".

Malta-Italia: diretta tv e streaming

Malta-Italia, primo turno della fase a gironi degli Europei U19, è in programma alle ore 21 al National Stadium Ta'Quali di Attard e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai Sport. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Malta-Italia

MALTA (4-3-3): Camilleri; Vassallo, Micallef, Xerri, Ellui; A. Borg, L. Scicluna, Letherby; B. Borg, Tuma, Gatt. Allenatore: Mendes.

A disposizione: Sacco, Hill, Farrugia, Viviani, D. Scicluna, Buhagiar, Caruana, Bridgman, Cross.

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio; Kayode, L. Dellavalle, Chiarodia, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Lipani; D'Andrea, Esposito, Hasa. Allenatore: Bollini.

A disposizione: Palsimani, Missori, A. Dellavalle, Bozzolan, Cher Ndour, Amatucci, Vignato, Turco, Koleosho.

ARBITRO: Frid (Israele).

ASSISTENTI: Babayoff-Sevchenko (Israele-Lituania).

IV UOMO: Nouza (Kosovo).