Mancini come un direttore tecnico: l’Italia del tre per uno

È andata in scena ieri, in Figc, la prima riunione dell’unità di crisi convocata da Gabriele Gravina in seguito all’urticante eliminazione dall’Europeo Under 21 e, conseguentemente, dalla quarta Olimpiade consecutiva. Insieme al presidente federale c’erano il ct della Nazionale maggiore, Roberto Mancini, e il coordinatore delle Nazionali azzurre, Maurizio Viscidi. Un summit diviso in due parti: la prima “politico procedurale” alla presenza di Gravina, la seconda squisitamente tecnica tra i due allenatori. La sintesi generale riguarda la decisione di accelerare il progetto d’evoluzione del Club Italia che preveda un maggior collegamento tattico e una sempre più stretta osmosi di giocatori tra le selezioni giovanili e la Nazionale maggiore. Mancini, non a caso, sarà maggiormente coinvolto nel ruolo di coordinamento tecnico dell’Under 21 e dell’Under 20: un compito che lo avvicina sempre di più all’incarico di direttore tecnico di antica memoria azzurra. E una interazione tra le varie selezioni che permetterà al ct di testare i giovani ben oltre agli stage: in partite “vere” che così avranno anche il vantaggio di non costringere la sua Nazionale a effettuare forzati esperimenti, con l’eventualità concreta di esporre i potenziali azzurri a brutte figure. Ma anche di rischiare sconfitte con una selezione che, oltre ad avere “per missione” quella di rappresentare sempre il meglio che può offrire il movimento calcistico italiano, non ha più a disposizione gare amichevole ma partite che portano punti e pesano nel ranking: dalle qualificazioni ai tornei vari fino alla Nations League. Ogni sfida, dunque, va a maggior ragione affrontata con il meglio che il panorama offre in quel momento. La linea tecnica comune su modulo e schemi, poi, favorirà il passaggio tra una selezione l’altra senza che vi sia la necessità di adattarsi a sistemi di gioco differenti.