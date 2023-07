Bergomi: Italia, Chiellini erede perfetto di Vialli

MILANO

L’obiettivo è tornare a Berlino dove, il 14 luglio 2024, si giocherà la finale degli Europei. Nell’ambito dei festeggiamenti per i vent’anni di Sky Italia, è un attimo pensare al Mondiale 2006 e a quella coppa alzata al cielo da Fabio Cannavaro. A commentare la finale per la tv satellitare c’erano Fabio Caressa e Beppe Bergomi che - dopo essere stati testimoni pure del trionfo di Wembley - sognano di chiudere il cerchio con un’altra grande estate azzurra.



Beppe, in Germania l’Italia si presenterà agli Europei da campione in carica. Cosa cambia?

"Poco perché nel frattempo non siamo andati al Mondiale. Innanzitutto dobbiamo qualificarci, ma sarebbe incredibile non riuscirci, poi le aspettative saranno quelle di fare un grande torneo. Io continuo a pensare che abbiamo una buona Nazionale in assoluto: magari manca qualcosa in alcuni ruoli ma, in altri, abbiamo abbondanza di giocatori bravi".



Per te e Fabio si chiude un cerchio: da Germania 2006 a Germania 2024...

"Ci abbiamo pensato anche noi... Sarebbe bello celebrare un’altra grande impresa del nostro calcio".



A proposito del 2006, Buffon è a un passo dall’addio: è davvero stato il più grande portiere di sempre?

"A me risulta difficile fare classifiche di campioni che hanno giocato in epoche diverse, certo è che Gigi ha fatto una carriera incredibile, mentre è unica la sua longevità e la sua continuità di rendimento negli anni. Se penso che è partito nel 1995 ed è ancora lì tra i pali...".