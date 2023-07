Diretta Portogallo-Italia U19 ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ATTARD (MALTA) - Dopo il netto successo per 4-0 all'esordio contro i padroni di casa di Malta, l'Italia U19, alle ore 18 al Centenary Stadium di Attard, sfida il Portogallo nel secondo turno della fase a gironi degli Europei di categoria. Così come gli azzurrini di Bollini, anche i lusitani hanno vinto all'esordio battendo 2-0 la Polonia grazie alle reti di Bras e Hugo Felix. Il fratello di Joao sarà uno dei pericoli numero uno per la retroguardia azzurra, lo sa bene anche il difensore della Juventus Lorenzo Dellavalle: "Lo conosciamo bene, ma siamo tranquilli in difesa. Sappiamo come si muove e quali siano le sue caratteristiche". Il ct Bollini, nella conferenza stampa della vigilia, ha messo in guardia i suoi: “Incontriamo una delle aspiranti a vincere questo torneo. Non solo per la sua storia, ma perché in questa annata su nove gare ufficiali ne ha conquistate otto e pareggiata una contro la Germania".