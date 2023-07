Dellavalle e la Juve: “Sogno la prima squadra. Montero top”

Lorenzo Dellavalle, facciamo un passo indietro a lunedì: che partita è stata l’esordio contro Malta?

«Siamo entrati in campo molto concentrati, siamo stati bravi noi a rendere Malta poco propositiva davanti e quindi a crearci meno difficoltà. L’emozione è stata unica. Iniziare l’Europeo con una vittoria del genere è un passo fondamentale».



Questa sera siamo attesi dal Portogallo, quali sono le insidie maggiori per l’Italia?

«Ci siamo preparati al meglio, la concentrazione è massima. Le difficoltà maggiori per noi arriveranno dalla loro batteria di attaccanti, sappiamo che sono molto bravi. Di conseguenza dovremo essere molto bravi anche noi, a partire dagli attaccanti fino al portiere, per difendere tutti insieme. In questo modo potremo farcela senza problemi».





Ha visto quante prodezze ha fatto nella prima gara Hugo, il fratello di Joao Felix?

«Sì, lo conosciamo bene, ma siamo tranquilli in difesa. Sappiamo come si muove e quali siano le sue caratteristiche. Ma noi conosciamo tutta la squadra e cureremo tutti i giocatori del Portogallo, perché Hugo non giocherà da solo».



In che cosa si sente di essere migliorato di più tra club e Nazionale?

«Sono cresciuto molto innanzitutto a livello personale. Ma ho anche fatto tanta esperienza, sia in Youth League con la Juve che in Nazionale. Ho imparato a non sottovalutare nessuno. Anche i giocatori che nei video sembrano meno pericolosi, a volte sono fondamentali per la propria squadra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA