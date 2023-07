Diretta Italia-Polonia ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ATTARD (MALTA) - Alle ore 18, al Ta' Qali National Stadium di Attard, Malta, l'Italia sfida la Polonia nel terzo e decisivo turno della fase a gironi degli Europei U19. Agli azzurrini di Bollini, dopo il netto 4-0 a Malta e il ko per 5-1 contro il Portogallo, basta un pareggio per eliminare i biancorossi e strappare il pass per la semifinale. A settembre 2022, nelle qualificazioni per la competizione continentale, bastò un gol di Vignato in pieno recupero. La Polonia, però, cercherà la rivincita.