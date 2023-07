Italia-Spagna semifinale Europeo U19: quando si gioca e dove vederla in tv

Alla Spagna è bastato lo 0-0 contro la Norvegia, per conquistare il primo posto nel girone B degli Europei Under 19. Così, nella kermesse in scena a Malta, per l'accesso alla finalissima (in programma domenica alle 21), gli spagnoli saranno gli avversari degli azzurrini di Alberto Bollini. Nell'altra semifinale andrà in scena la sfida Portogallo-Norvegia.