Diretta Italia-Spagna U19 ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ATTARD (MALTA) - Alle ore 21 , al Ta Qali National Stadium di Attard, Malta, l' Italia sfida la Spagna nella semifinale degli Europei U19 . Gli azzurrini hanno chiuso la fase a gironi al secondo posto: dopo il netto successo per 4-0 all'esordio contro Malta, la formazione di Bollini ha perso 5-1 contro il Portogallo prima di conquistare in rimonta l'1-1 contro la Polonia che è valso la faticosa qualificazione in semifinale. Qui Hasa e compagni se la vedranno contro le Furie Rosse, prime classificate nell'altro raggruppamento. La Spagna, dopo le vittorie contro Islanda (2-1) e Grecia (5-0), non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro la Norvegia, dominando comunque il proprio girone. Nella parte alta del tabellone di sfideranno Portogallo e Norvegia appunto: le vincitrici delle due sfide si contenderanno il titolo nella finalissima di domenica alle 21.

Spagna-Italia: diretta tv e streaming

Spagna-Italia, semifinale degli Europei U19, è in programma alle ore 21 al Ta Qali National Stadium di Attard, Malta, e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai Sport. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Spagna-Italia

SPAGNA (4-2-3-1): Iribarne; Fresneda, Casas, Gasiorowski, Valle; Morán, Palacios; García, Ilias, Pérez; Barberá. Ct: Lana.

A disposizione: Astralaga, Pujol, Rodriguez, Corredor, Garreta, Simo, Garrido, Diao, Samu Omorodion.

ITALIA (3-4-2-1): Mastrantonio; L. Dellavalle, Chiarodia, Regonesi; Missori, Faticanti, Lipani, Kayode; Hasa, Vignato; Esposito. Ct: Bollini.

A disposizione: Palmisano, A. Dellavalle, D'Andrea, Bozzolan, Pisilli, Turco, Amatucci, Koleosho.

ARBITRO: Frid (Israele).

ASSISTENTI: Morim (Lussemburgo)-Kempter (Germania).

IV UOMO: Barbara (Malta).