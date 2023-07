Italia, è finale all'Europeo U19! Piegata 3-2 la Spagna, ora il Portogallo

ATTARD (MALTA) - L'Italia Under 19 vola nella finale dell'Europeo di categoria battendo per 3-2 la Spagna. Una grande impresa del gruppo azzurro di Bollini capace di strappare il pass per l'ultimo atto della competizione dove avrà la possibilità di prendersi la rivincita contro il Portogallo (lusitani che nel girone hanno battuto 5-1 gli azzurri).

Notte magica al Ta Qali National Stadium di Attard, Malta, dove gli azzurri sono riusciti ad imporsi sulle Furie Rosse. Nonostante la pesante assenza di Ndour per squalifica, gli azzurri dominano la sfida contro la Spagna riuscendo a passare ad inizio ripresa con Vignato. La Spagna pareggia subito con Barberà, ma Pisilli mette nuovamente la freccia avanti per l'Italia. La risposta iberica arriva nuovamente con Gasiorowski, ma a 5' dalla fine è Lipani, su corner dello juventino Hasa, a realizzare la rete che vale l'accesso in finale. Domenica 16 luglio alle ore 21 la possibilità di giocarsi il titolo contro il Portogallo.

Italia-Spagna 3-2: la cronaca 96' - ITALIA IN FINALE! Triplice fischio, l'Italia batte 3-2 la Spagna e vola all'ultimo atto dell'Europeo Under 19 contro il Portogallo 92' - Altri due cambi per Bollini: fuori Pisilli ed Esposito, dentro Turco e Amatucci 88' - Ultimo cambio per la Spagna: Gimenez al posto di Angel 86' - GOL DELL'ITALIA! Corner di Hasa per l'incornata di Lipani che termina sotto le gambe di Iribarne: 3-2 85' - Ancora una chance per l'Italia: Koleosho prova il destro che esce di poco dopo una deviazione 82' - Altri due cambi per la Spagna: fuori Barberà e Palacios, dentro Omorodion e Pujol 80' - L'Italia tenta di nuovo l'affondo, ma il destro di Hasa viene respinto dal portiere della Spagna 74' - Pareggia la Spagna. Calcio piazzato dalla trequarti che resta in area di rigore, Gasiorowski da zero metri ribadisce in rete: 2-2

69' - Ancora un giallo per l'Italia, ammonito Vignato. Bollini decide di cambiarlo subito per Koleosho, fuori anche Faticanti per Lipani 66' - GOL DELL'ITALIA! Incursione super di Pisilli che mette a sedere tutta la difesa spagnola prima di punire il portiere con un tocco di punta che termina in rete: 2-1

64' - Clamorosa occasione Italia. Conclusione ravvicinata di Hasa che Iribarne devia sulla traversa, la sfera tocca terra ma anche questa volta non supera la linea e viene bloccata dal portiere spagnolo 62' - Primo giallo per la Spagna: ammonito Fresneda 58' - Pareggio della Spagna. Barberà raccoglie una palla sporca dentro l'area di rigore e di destro infila sotto l'incrocio alle spalle di Mastrantonio: 1-1 57' - Doppio cambio Spagna: fuori Garcia e Perez, dentro Dani e Diao 54' - Reazione della Spagna con il primo vero squillo del match: il destro di Barberà viene respinto da Mastrantonio 52' - GOL DELL'ITALIA! All'ennesimo affondo gli azzurri passano in vantaggio: inserimento di Vignato, sinistro ad incrociare sul quale non è preciso il portiere spagnolo e sfera che finisce lentamente in rete: 1-0. 48' - Riparte bene l'Italia che prova nuovamente con Pisilli, tiro deviato in corner 46' - Inizia il secondo tempo della semifinale tra Spagna e Italia

45' - Termina il primo tempo. Tante occasioni per l'Italia, Spagna mai pericolosa dalle parti di Mastrantonio, ma si va al riposo sullo 0-0 43' - Ci prova anche Faticanti dalla distanza, ma la sua conclusione esce di poco al lato della porta spagnola. 38' - Ancora un episodio nell'area di rigore spagnola. Pisilli approfitta di una indecisione e spara a rete, Iribarne respinge con i piedi e la sfera galleggia sulla linea. Assente la goal line technolgy, ma la terna arbitrale non reputa la palla oltre la linea e si resta sullo 0-0

35' - Secondo giallo per gli azzurri: ammonito Hasa 24' - Prima ammonizione del match per l'Italia: giallo a Pisilli 16' - Ci provano ancora gli uomini di Bollini. Conclusione dalla distanza di Alessandro Della Valle che trova pronto Iribarne 13' - Ancora occasione per gli azzurri, ancora con Esposito di testa su assist di Kayode: bravo Iribarne a respingere 8' - Grande chance per l'Italia. Incornata di Esposito su rimessa laterale di Kayode, super intervento del portiere spagnolo 3' - Primo affondo azzurro con Vignato che penetra in area di rigore, il suo sinsitro è deviato in corner 1' - Inizia la semifinale dell'Europeo Under 19 tra Spagna e Italia

