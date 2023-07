Diretta Italia-Portogallo U19 ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La sfida più attesa è arrivata. L' Italia di Bollini si prepara ad affrontare il Portogallo nella finale dell' Europeo Under 19 . Gli Azzurrini arrivano carichi all'appuntamento dopo essersi imposti in semifinale contro la Spagna con una grande partita terminata con il risultato di 3-2 grazie ai gol di Vignato , Pisilli e Lipani .

L'ultimo precedente è recentissimo: le due squadre si erano infatti già affrontate nella prima partita della fase a gironi, con i portoghesi che avevano nettamente vinto 5-1. Anche la squadra di Milheiro arriva in grande forma all'appuntamento più atteso: nell'altra semifinale il Portogallo ha infatti dominato contro la Norvegia rifilando altri cinque gol agli avversari.

Dove vedere Italia-Portogallo U19: streaming e diretta tv

La finale dell'Europeo Under 19 si disputerà alle ore 21 al National Stadium Ta'Qali e sarà disponibile in diretta tv su Rai 3 e in streaming sulla rispettiva applicazione RaiPlay.

Italia-Portogallo U19, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio; Missori, A. Dellavalle, L. Dellavalle, Regonesi; Ndour, Faticanti, Hasa; Kayode, Esposito, Vignato. Allenatore: Bollini.

A disposizione: Palmisani, Chiarodia, D'Andrea, Bozzolan, Lipani, Amatucci, Turco, Pisilli, Koleosho.

Indisponibili: Nessuno. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Palmisani, Pisilli, Hasa, Vignato.

PORTOGALLO (4-3-3): G. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro, Bras, Marques; Justo, N. Felix, Gustavo Sà; H. Felix, R. Ribeiro, Borges. Allenatore: Milheiro.

A disposizione: Pinto, Fernanedes, Gomes, Prioste, Meireles, Nabian, Da Rocha, Vasconcelos.

Indisponibili: Nessuno. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Esteves, N. Felix, Sà.

Arbitro: Jablonski (Germania). Assistenti: Coelho Morim (Lussemburgo) - Kempter (Germania). Quarto uomo: Bogar (Ungheria).