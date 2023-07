Italia U19, 20 anni dopo l'ultimo successo: chi c'era? 4 gli ex Juve

C'è ancora il Portogallo sul cammino dell'Italia U19 nella finale dell'Europeo di categoria. Dopo la vittoria sulla Spagna in semifinale , tra i ragazzi di Bollini e la vittoria ci sono ancora i lusitani . Non è la prima volta ma la terza in cui le due rappresentative si affrontano per provare a portare a casa il titolo di campioni.

Il bilancio, al momento, recita una vittoria per parte e l'ultima per gli azzurri risale al lontano 2003, penultimo trionfo (prima dell'Europeo U21 della formazione di Gentile) per le selezioni giovanili dell'Italia.

Tante le analogie con il passato in quella che è una rivincita dopo lo schiaffo subito nella fase a gironi proprio dai lusitani (la formazione di Milheiro si è imposta per 5 a 1 contro i ragazzi di Bollini). Vent'anni fa l'Italia è salita sul tetto d'Europa giovanile: chi erano i componenti della rosa? Qual è stato il cammino degli azzurrini nel torneo?

Italia U19, il cammino del 2003

Vent'anni fa fu festa grande per l'Italia di Paolo Berrettini agli Europei. La vittoria in finale contro il Portogallo è stata l'apoteosi degli azzurrini nella competizione U19, ultimo successo prima di una serie di sconfitte scottanti. Come ad esempio nel 2018, proprio in finale contro i lusitani: un 4 a 3 dopo i tempi supplementari malgrado la doppietta di Kean e il gol di Scamacca. Lasciando da parte i brutti ricordi, è arrivato il momento di riavvolgere il nastro fino al 2003. Sempre con i lusitani con ma con un risultato diverso che ha visto l'Italia imporsi per 2 a 0 con le reti nella prima frazione di Della Rocca e Pazzini.

Una vittoria che è stata cercata, voluta e ottenuta dopo un cammino quasi perfetto dalla fase a gironi fino all'atto finale. Nel gironcino la formazione di Berrettini si è qualificata al primo posto dopo aver battuto la Norvegia e il Liechtenstein. Nel mezzo il pari con il Portogallo in rimonta. In semifinale gli azzurrini hanno sfidato la Repubblica Ceca con cui hanno vinto 1 a 0 con la rete di Pazzini, decisivo nel momento cruciale del torneo. Una formazione quella di Berrettini che ha poi fatto strada nel calcio professionistico. Ecco chi c'era tra i convocati azzurri, lista in cui erano presenti anche quattro ex Juventus.