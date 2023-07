Chiellini carica l’Italia U19: “Ancora mi emoziono, vivetela così…”

Ora avranno la possibilità di rifarsi e di cercare di imitare la nazionale di 20 anni fa, quando è arrivato l'ultimo successo in un Europeo di questa categoria. Chi ci giocava? Tanti campioncini e tra questi anche quattro ex Juve e in particolare Chiellini. L'ex capitano bianconero ha caricato i ragazzi in vista della sfida.

Chiellini e il ricordo dell'Europeo U19

L'ex difensore della Juventus ha pubblicato un post sui social per incoraggiare gli azzurrini in vista della finale contro il Portogallo: "Mi emoziono ancora oggi al solo ricordo di quella notte avvenuta 20 anni fa: la vittoria dell'Europeo U19 contro il Portogallo (caso vuole lo stesso vostro avversario). I festeggiamenti in campo, l'abbraccio caloroso con la mia famiglia in tribuna... fu il mio primo trionfo internazionale. Ragazzi, capisco perfettamente cosa state provando in questo momento: le emozioni, la tensione, l'attesa. Affrontate questa finale con un sorriso sul volto e gustatevela appieno, perché fino ad ora avete compiuto qualcosa di straordinario".