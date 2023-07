Italia-Macedonia, gli azzurri tornano all'Olimpico: la data della sfida

L'Italia del Ct Roberto Mancini dopo due anni tornerà a giocare a Roma. L'ultima volta non adnò benissimo visto il pari contro la Svizzera (e il rigore sbagliato da Jorginho) che costrinse gli azzurri a disputare lo spareggio del Barbera contro la Macedonia del Nord per i Mondiali in Qatar.

Due anni dopo la Nazionale maggiore è pronta a tornare là dove ha disputato più gare in assoluto nella storia con 63 incontri, distribuiti con 38 vittorie, 18 pareggi e 7 sconfitte. L'incontro sarà contro la Macedonia del Nord il 17 novembre e sarà valido per le qualificazioni ai prossimi Europei, in cui gli azzurri saranno i detentori del titolo.

Italia, qualificazioni Europei: il calendario

Prima di tornare a Roma e allo stadio Olimpico, la Nazionale allenata dal Ct Mancini dovrà affrontare altre quattro sfide. Le prime due a settembre contro la Macedonia del Nord ( a Skopje il 9) e poi contro l'Ucraina (a San Siro il 12). Mentre il 14 e 17 ottobre dovranno vedersela con Malta a Bari e far visita all'Inghilterra a Wembley. Al momento nel gruppo C gli azzurri sono secondi a pari punti con i macedoni a quota tre e distanti ben nove lunghezze dai Tre Leoni, che però hanno due partite in più visto che l'Italia è stata impegnata a giugno nelle fasi finali della Nations League, competizione in cui ha chiuso, ancora una volta, al terzo posto dopo la vittoria sull'Olanda. Ora gli azzurri hanno ripreso tutti ad allenarsi con i rispettivi club ma tra meno di un paio di mesi ripartirà la corsa ai prossimi Europei.