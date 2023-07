L’Italia cambia: Corradi ct U19, Nunziata verso l’U21 e Bollini da Mancini

l nuovo progetto Italia è un sistema a incastri che vede quasi tutte le caselle già posizionate al loro posto. Mancini e Viscidi stanno per definire le nuove nomine degli allenatori che andranno a comporre lo staff delle giovanili. Conferme e volti nuovi, ma di sicuro, in questa rivoluzione di guide tecniche, Mancini sarà l'uomo che coordinerà il grande serbatoio azzurro. Non a caso il ct ha avuto un ruolo fondamentale nella definizione del nuovo organigramma (sarà supervisore di Under 21 e 20) in un rimescolamento che coinvolge quattro panchine su cinque.

Un effetto domino che dovrebbe vedere la sola conferma di Daniele Franceschini alla guida dell'Under 18. Ma andiamo con ordine: l'addio di Nicolato dopo il flop Europeo ha aperto le porte dell'Under 21 a Carmine Nunziata, promosso dalla terza alla seconda nazionale azzurra portando con sé il suo vice, Emanuele Filippini. Il no di Chicco Evani all'Under 20 ha condotto gli uomini di Coverciano a puntare su Attilio Lombardo, in uscita dallo staff tecnico di Mancini che al suo posto accoglierà l'ingresso di Alberto Bollini. Il neo campione d'Europa Under 19 è la figura scelta dal Mancio per il ruolo di secondo: sarà inoltre l'anello di congiunzione con le altre selezioni giovanili, l'obiettivo è quello di farle crescere tutte sotto a un unico sistema tattico e un preciso stile di gioco. La pesante eredità di Bollini verrà raccolta da Bernardo Corradi, attuale ct dell'Under 17 destinato ora a un doppio salto definito da Viscidi proprio nelle ultime ore. Da risolvere il rebus legato al suo sostituto: il favorito resta Daniele Zoratto (già tecnico dell'Under 16), ma potrebbe anche inserirsi un nuovo nome a sorpresa.

L'università del calcio

Intanto la formazione di nuove figure manageriali passerà presto dalla “Football University”. Il progetto ideato dall’Università San Raffaele Roma, Ateneo digitale del Gruppo Multiversity, in partnership con la Figc, ha l’obiettivo di formare gli studenti per la gestione dell’organizzazione calcistica, integrando conoscenze giuridiche, economiche e linguistiche. Il Corso di laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e del Calcio sarà un vero e proprio college sportivo: un gruppo selezionato di studenti accederà alle lezioni aggiuntive di docenti professionisti del settore e ai laureati saranno offerte diverse opportunità lavorative, anche all’interno di società calcistiche. «Dietro a un grande risultato sportivo c’è sempre un importante lavoro di pianificazione. La ‘Football University’ rappresenta l’evoluzione del nostro percorso e risponde all’esigenza di formare nuovi operatori capaci di guidare il cambiamento in atto nel mondo del calcio», ha dichiarato Vilberto Stocchi, Rettore dell’Università San Raffaele Roma.