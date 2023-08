Bonucci smentisce l’Italia, saluta Mancini e va a pranzo con la Fiorentina

Il giocatore della Juventus si è aperto su Instagram sia per ringraziare l'ex commissario tecnico ma anche per fare chiarezza su alcune voci che lo vedevano protagonista in alcune spinose dinamiche interne alla Nazionale come la possibilità di entrare nello staff azzurro.

Bonucci, il saluto a Mancini ed il chiarimento

"Grazie Roberto Mancini per gli splendidi anni trascorsi insieme e per le vittorie entrate nella storia del nostro calcio. Ad oggi stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona e totalmente destituite di ogni fondamento ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l'idea di ricoprire ruoli mai nemmeno lontanamente proposti - aggiunge - In quanto giocatore della Juventus, e rispettando il mio contratto con puntualità e correttezza, vedo l'azzurro rimanere per me solo il colore di una maglia da indossare sul campo con orgoglio e riconoscenza".