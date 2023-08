Mancini addio alla Nazionale, Chiesa e Zaniolo lo salutano su Instagram

Federico Chiesa ha scritto: "Grazie Roberto Mancini per gli insegnamenti dentro e fuori dal campo e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni. Un grande in bocca al lupo per il tuo futuro!" a corredo di una foto che lo ritrae in compagnia del ct che gli dà indicazioni poggiandogli una mano sulla spalla destra.

Zaniolo, post per Mancini

A fargli eco Nicolò Zaniolo, che Mancini ha lanciato in Nazionale senza esitare nonostante non fosse ancora un calciatore pienamente affermato: "Eternamente grato a te mister per quello che hai fatto per me, per la fiducia che mi hai dato quando ancora nessuno sapeva chi fossi! Ti auguro il meglio in tutto e per tutto! Grazie".