Il rispetto che la Nazionale non ha più

Detto che la libertà di scelta è sacra e inviolabile, non andrebbe trascurato il rispetto per qualcosa che rappresenta il Paese e che significa qualcosa per milioni di persone. Ammesso che significhi ancora qualcosa. La Nazionale è ancora importante per calciatori, tecnici e appassionati? È una domanda scomoda, ma è l’elefante nella stanza. Aver saltato due edizioni dei Mondiali e non aver superato il primo turno dal 2006 non ha aiutato a creare una narrazione epica, anzi non è riuscita a sviluppare nemmeno il minimo sindacale dell’entusiasmo. L’Europeo del 2021 è stato una parentesi di euforia intensa, ma brevissima, perché accorciata brutalmente dall’avvilente eliminazione da Qatar 2022 contro la Macedonia.