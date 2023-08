Spalletti e Conte in corsa per l’Italia: Gravina ha iniziato il casting

La palla, più che mai avvelenata, ora è nella metà campo di Gabriele Gravina che non può assolutamente rischiare di sbagliare la prossima mossa. Il presidente federale ha tutti gli occhi puntati su di sé: quelli dei tifosi azzurri, dell’opinione pubblica e, particolarmente acuminati, della politica e non solo sportiva che aspetta di valutare come si muoverà per scegliere l’erede di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale.