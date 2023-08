Spalletti ct dell’Italia? Grassani: “Clausola dovuta o resta fermo”

Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, Gabriele Gravina ha iniziato a sondare il terreno per il possibile sostituto del ct campione d'Europa. Nella lista del presidente della Figc sono due i nomi in pole: Antonio Conte e Luciano Spalletti.

E proprio sul tecnico campione d'Italia in carica c'è l'interesse della Figc che per portarlo sulla panchina della Nazionale dovrà trovare un'intesa sulla clausola che lega l'allenatore di Certaldo al Napoli di De Laurentiis. Sulla siutazione è intervenuto l'avvocato ed esperto di diritto sportivo, Mattia Grassani. Queste le sue parole.

Il rispetto che la Nazionale non ha più

Spalletti, l'Italia, il Napoli e la clausola

"La clausola impegna il Napoli e Spalletti, nessun altro. Poi non è vietato che un club o una federazione, interessati a ingaggiare l'allenatore, possano surrogarsi al tecnico, versando l'importo". Così l'avvocato Mattia Grassani commenta i contorni della clausola di non concorrenza tra Spalletti e De Laurentiis. "Spalletti è padrone del suo destino - aggiunge - Se si colloca in un club piuttosto che in una federazione, quella somma è dovuta. Oppure resta fermo".