Spalletti nuovo ct dell'Italia: dopo Ferragosto l'annuncio ufficiale

Luciano Spalletti sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia. La Figc e il Napoli sono in contatto perché il tecnico campione d'Italia possa sedere sulla panchina della Nazionale, lasciata vuota dal dimissionario Roberto Mancini. Per quanto riguarda la clausola da pagare perché il tecnico si liberi, sono in corso verifiche ma il ruolo di commissario tecnico potrebbe non risultare concorrenziale.