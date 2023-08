Mancini durissimo su Gravina, polveriera Italia! "Cose mai viste"

Volano gli stracci, formato Nazionale. Roberto Mancini affonda il colpo e a distanza di due giorni dal terremoto delle sue dimissioni punta il dito su Gabriele Gravina, numero 1 della Figc: "Non ho fatto niente per essere massacrato così. Mi sono solo dimesso e ho detto che è stata una mia scelta. mi sono assunto tutta la responsabilità della decisione. Non mi sono nascosto. Avevo parlato con il presidente Gravina e cercato di spiegargli le mie ragioni. Non mi sono mai permesso di accusare nessuno e mi ritrovo accusato. Ho cercato più volte di parlare con Gravina ed esporgli le mie ragioni. Gli ho spiegato che in questi mesi mi doveva dare tranquillità, lui non l'ha fatto e io mi sono dimesso".