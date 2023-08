Spalletti, l'Italia e la clausola: il piano Figc e il precedente Conte-Juve

È necessario partire da Spalletti perché è solo lui che può inclinare il piano verso la panchina da ct che lo aspetta come da accordo con Gabriele Gravina, perché la Figc ha chiarito (e non poteva che succedere così) di non avere nessuna intenzione (politica, chiariamo) di corrispondere i 2 milioni e 625.000 euro a cui ammonta ora la “famigerata” clausola che il tecnico ha sottoscritto al momento della separazione dal Napoli fresco campione d’Italia per merito e per opera sua (San Gennaro a prescindere, si capisce...).

Caso Spalletti, i club avvertono

Nonostante quella su Spalletti sia stata la prima scelta di Gravina, in Figc era chiaro che non avrebbero mai potuto corrispondere quella somma al club di De Laurentiis per ragioni sia statutarie sia politiche. A ribadirlo ulteriormente c’è stata, in questi giorni ferragostani, una tutt’altro che esigua serie di pressioni da parte dei club di Serie A per far capire in Figc quale sia il senso comune: non azzardatevi a fare una roba del genere o succede un quarantotto. Ribadito che in via Allegri non l’avevano minimamente messo in conto, se fosse emersa qualche intenzione, anche questo alzata di scudi ha contribuito a chiudere ogni discorso. Così che si torna al punto di partenza: tocca a Spalletti cavarsi di impiccio e poi, casomai, lo si sosterrà sia legalmente sia economicamente per “vie traverse”.