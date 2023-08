De Laurentiis e il caso Spalletti: tra lezioni, deroghe e invasioni di campo

TORINO - La clausola della discordia, quella che tiene in ansia la Figc (quel che è giusto eh, non angosciatevi troppo), sta racchiusa in un documento di 7 pagine che il Napoli ha depositato in Lega Calcio, ma appunto non in Figc. E già questo aspetto porta acqua al mulino di chi sostiene come la concorrenza sia prevista per i club e non per le Federazioni.

Ma alla fine è pure un dettaglio, perché Aurelio De Laurentiis, presidente (e pure qualcosa in più) del Napoli, ormai ha una risposta a tutto campo, come spiega in una debordante nota emessa (ovviamente senza contraddittorio) a Ferragosto, dopo che era diventata di dominio pubblico la questione della clausola.

La nota del Napoli su Spalletti

Una nota che magari si limitasse a rimanere alla materia del contendere, ma tant’è: «Per quanto riguarda la Federazione, osservando la vicenda in discussione, ciò che mi appare più sorprendente è che si arrivi a poche settimane da due gare molto importanti della Nazionale, subendo le dimissioni dell’allenatore Roberto Mancini. A questo proposito sono due le principali considerazioni da fare: non si sanno tenere i rapporti con i propri collaboratori inducendoli alle dimissioni; mancano strumenti giuridici idonei a trattenere gli stessi determinando il rispetto dei contratti sottoscritti anche attraverso la previsione di specifiche penali. (Del resto, per rimanere all’attualità e senza andare al passato per carità di patria napoletana, tanto il ds Giuntoli quanto il tecnico Spalleti hanno rispettato il contratto. Oh no?... ndr). E se la scelta cade giustamente su Spalletti, grande allenatore con 25 anni di esperienza ad alto livello, che ha espresso il calcio migliore d’Europa nell’ultima stagione, offrendogli uno stipendio di 3 milioni netti per tre anni, non ci si può fermare di fronte all’accollo (pagare per conto dell’allenatore) di un milione lordo per anno per liberarlo dal suo vincolo contrattuale (impegno non solo verso il Napoli ma nei confronti di tutti i suoi milioni di tifosi). Tutto ciò è incoerente. Per il Calcio Napoli tre milioni non sono certo molti, e per Aurelio De Laurentiis sono ancora meno. Ma la questione nel caso di specie non è di “vil denaro”, bensì una questione di principio, che non riguarda solo il Calcio Napoli, ma l’intero sistema del calcio italiano, che deve spogliarsi del suo atteggiamento dilettantistico per affrontare le sfide guardando al rispetto delle regole delle imprese, delle società per azioni, del mercato. Ma fino a quando si consentirà che la “regola” sia la “deroga” (ma ovviamente dipende dei tempi, come è accaduto solo pochi mesi fa per consentire a De Laurentiis di mantenere la doppia proprietà di Napoli e Bari attraverso, addirittura, la modifica delle Noif. Ma lì la deroga è ok. Ndr) il sistema calcio non si potrà evolvere e continueranno a esserci i casi “Spalletti” come continueranno a esprimersi “autorevoli” commentatori che non conoscono come vada gestita in modo sano un’impresa».