Spalletti-Italia, l'avvocato Napoli avvisa Gravina: minaccia causa a Figc!

La questione inerente al futuro della panchina della Nazionale continua a far discutere. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, sull'argomento si è espresso il legale del Napoli Mattia Grassani : "Dopo quasi una settimana di rumors, Spalletti non ha ancora telefonato e chiesto un confronto con De Laurentiis o con il Calcio Napoli. Né lui e né i suoi legali. E questo deve far pensare. Il rispetto delle regole è fondamentale, alla base di qualsiasi soggetto".

Grassani ha proseguito: "La clausola di Spalletti col Napoli non è una questione così semplice. È un qualcosa arrivato alla fine della negoziazione di un documento di sette pagine, condiviso e firmato da Spalletti, dal Napoli e dai legali di ambedue le parti".

Grassani: "Il Napoli si è dovuto tutelare"

Il legale dei partenopei ha proseguito spiegando che "il Napoli ha rinunciato a chiedere un risarcimento danni a Spalletti per la rescissione anticipata del proprio contratto e l'allenatore, dal canto suo, si è impegnato a non svolgere alcuna attività tecnica nel corso della stagione 2023-2024. E questo vale per qualsiasi club o Nazionale". "Il Napoli - ha proseguito - si è dovuto tutelare dinanzi a questo impegno con un indennizzo economico, in caso di mutamento o di mancato rispetto dell'accordo da parte dell'allenatore. Non esiste dunque nessuna clausola anti-concorrenziale o valida solo per i club, non c'è differenza tra club o Nazionale".