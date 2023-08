Agroppi: "Caro Spalletti, paga tu la penale. La Nazionale ne vale la pena"

Alle dieci della sera chiama Aldo Agroppi per dire la sua sul caso Nazionale . Il grande Cuore Granata è molto affezionato alla squadra di tutti gli italiani, non gli piace per niente la piega che ha preso la situazione, con la contrapposizione frontale fra l'aut aut di De Laurentiis , le aspirazioni del primo candidato alla successione di Mancini e il rifiuto della Federcalcio di pagare la penale, esatta dal presidente del Napoli .

Con la proverbiale franchezza che lo contraddistingue, Aldo ci tiene a intervenire. Il tackle è scivolato, come si conviene a chi, sul campo, ne è stato uno specialista in materia e ha fatto dell'attaccamento alla maglia la sua bandiera. Torinista o azzurra che fosse.

Spalletti-Italia, le parole di Agroppi

"Io, il rimedio per sbrogliare questa situazione ce l'ho, perché bisogna fare in fretta: il 9 e il 12 settembre, Macedonia del Nord e Ucraina saranno due partite da vincere a ogni costo". Qual è il rimedio? "È presto detto. Come ogni allenatore che intraprenda la professione, Spalletti coronerebbe il sogno di una carriera: diventare ct. Poiché questo è il suo obiettivo, gli auguro di raggiungerlo e, per raggiungerlo, considerato che la sua scelta non sarebbe senz'altro dettata da motivi economici, paghi lui la penale prevista dall'accordo stipulato con De Laurentiis. La cui posizione, contrattualmente, non fa una grinza, essendo ineccepibile. Ma Spalletti può imboccare la strada più giusta, più rapida e che gli farebbe grande onore. La Nazionale non può aspettare".