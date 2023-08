Spalletti e l'Italia, parla Grassani: "Non pagherà clausola spontaneamente"

Il consulente legale del Napoli , Mattia Grassani , ha commentato così l'annuncio della Figc di Luciano Spalletti come nuovo ct dell' Italia : "Spalletti non pagherà spontaneamente la clausola".

Al momento il Napoli non ha avuto nessuna rezione, nè fatto uscire un comunicato stampa sulla questione. Quello che è certo è che nascerà un contenzioso tra De Laurentiis e Spalletti , destinato quasi certamente a finire nelle aule di un Tribunale Civile. Il contratto che è stato sottoscritto tra le parti alla fine dello scorso campionato presenta interpretazioni diverse. De Laurentiis ritiene che Spalletti potesse prendersi un anno sabatico senza allenare alcuna squadra, rivendicando il rimborso di circa 2,5 milioni di euro. Il tecnico invece è convinto che il limite riguardasse soltanto panchine di squadre di club, nazionali escluse. La questione è ora al vaglio degli avvocati di entrambe le parti.

Il tecnico toscano, dopo l'addio al Napoli, aveva firmato una clausola che prevedeva un pagamento, a partire da 3 milioni di € e a scalare nei mesi successivi, al club partenopeo qualora avesse deciso di tornare ad allenare una squadra entro il 30 giugno 2024. Se la posizione di Spalletti dovesse rimanere questa, il Napoli intraprenderebbe una battaglia legale contro il suo ex allenatore.

Napoli-Spalletti, si finirà in tribunale

Difficilmente ci saranno riconciliazioni tra le parti: il presidente del Napoli non ha fatto alcun passo indietro, neanche dinanzi alla richiesta di Gravina di liberare Spalletti e andrà dritto verso la sua strada. Dall'altra parte, Spalletti non pagherà alcuna clausola, convinto di avere ragione. L'interpretazione sembra destinata ad essere affidata a un giudice che dovrà decidere chi ha ragione e chi ha torto. Ma i tempi sicuramente non saranno brevi.