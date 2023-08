Spalletti, definito lo staff del ct dell'Italia: Buffon capo delegazione

Sta per partire l'avventura di Luciano Spalletti come commissario tecnico dell' Italia . L'ex allenatore del Napoli, campione d'Italia in carica, ha ereditato l'incarico di Roberto Mancini .

Quest'ultimo è stato ufficializzato come ct dell'Arabia, lasciando così a Spalletti l'onere e l'onore di guidare gli azzurri verso Euro 2024

Spalletti, non solo Buffon: lo staff dell'Italia

In queste ore Spalletti ha definito lo staff che lo accompagnerà nella spedizione cona la Nazionale: ad ufficializzare i membri è stata la Figc con una nota. I primi due membri sono collaboratori storici del tecnico: il vice allenatore sarà Marco Domenichini, mentre Daniele Baldini l'assistente tecnico insieme. A quest'ultimo si aggiunge Salvatore Russo, che dallo scorso anno ha iniziato a lavorare con Spalletti. Preparatori atletici Francesco Sinatti (ha lavorato con Sarri ad Empoli e Napoli) e Franco Ferrini (già nello staff dell'allenatore di Certaldo negli anni all'Inter). Marco Savaroni sarà il preparatore dei portieri (manterrà al contempo il ruolo anche nello staff di Vincenzo Italiano alla Fiorentina), mentre Alessandro Pane, Giorgio Venturin e Marco Scarpa vestiranno il ruolo di osservatori. Renato Baldi e Marco Mannucci i match analyst, mentre come noto ormai da giorni, sarà Gianluigi Buffon a guidare la Delegazione azzurra. Scelta la data in cui Spalletti verrà presentato in quel di Coverciano per iniziare ufficialmente l'avventura da ct dell'Italia.