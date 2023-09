Il senso di Buffon per l'Italia: segreti e retroscena del “debutto" di Gigi

INVIATO A FIRENZE - Si riannoda il filo di una storia azzurra iniziata nel 1993 con l’Under 15 e che ha portato Gianluigi Buffon a diventare l’azzurro più presente di tutti i tempi (176) e da capitano (80) con la Nazionale maggiore frequentata per 24 anni. Campione del mondo nel 2006, è tra i pochi giocatori che hanno partecipato a 5 Mondiali, anche se nel primo, quello del 1998, non è mai sceso in campo: il tedesco Matthaus, il messicano Carbajal e il connazionale Rafa Marquez, poi Leo Messi, Guillermo Ochoa, Andres Guardado e Cristiano Ronaldo. Senza il disastro contro la Svezia nel 2018, Buffon sarebbe potuto diventare l’unico con sei partecipazioni. Invece quella sconfitta a Milano gli impedì il record e al contempo interruppe bruscamente (a parte l’interregno di Di Biagio ct: ultima convocazione il 23 marzo 2018 per l’amichevole a Manchester con l’Argentina) la sua storia in azzurro.