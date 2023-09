Italia U20, Bollini parte con un pari: Volpato riprende la Germania

Il nuovo corso dell' Italia Under 20 con Alberto Bollini in panchina inizia con un punto nel match d'esordio della Elite League 2023/2024. La competizione tra le otto migliori nazionali d'Europa di categoria si apre con un 1-1 tra gli azzurrini vice campioni del mondo e la Germania.

Dopo la finale persa contro l'Uruguay e con il passaggio di Carmine Nunizata in Under 21 si è aperto il secondo ciclo di Alberto Bollini sulla panchina degli azzurrini dopo quello dal 2020 al 2022. Nella prima sfida della top 8 arriva un pari per l'Italia sul campo della Germania, lunedì il secondo impegno contro la Repubblica Ceca.

Volpato a segno, Italia e Germania pareggiano

Primo tempo molto equilibrato tra le due squadre con in tedeschi che riescono a portarsi avanti a ridosso dell'intervallo grazie a Worl. Nella ripresa Bollini cambia le carte mandando in campo Cristian Volpato e il gioiello scuola Roma passato in estate al Sassuolo è super nel trovare la rete del pari: slalom al limite dell'area e diagonale che bacia il palo rimettendo tutto in equilibrio. Gli azzurri crescono sempre di più nella ripresa, ma Amatucci, Koleosho e Montevago non riescono a sfruttare le occasioni per regalare la vittoria alla formazione di Bollini. Un punto per Italia e Germania nel primo turno di Elite League.