Chiesa, allarme Juve: infortunio con l'Italia, salta la Macedonia

La Juventus in ansia aspetta il ritorno di Federico Chiesa a Torino. Il calciatore della Juventus, convocato da Spalletti per i due impegni di settembre dell'Italia nelle qualificazioni per Euro2024, nella parte finale della rifinitura è stato visto trascinare la gamba. Quello che poteva essere un fastidio non di conto è in realtà proprio un problema muscolare, grave al punto tale da fargli saltare la sfida dell'Italia in Macedonia in programma domani, dove sarebbe partito titolare e quella contro l'Ucraina la prossima settimana.