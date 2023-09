Chiesa, infortunio e sollievo: risonanza negativa, le condizioni

TORINO - L'ansia per Federico Chiesa viene frenata dalla risonanza magnetica effettuata nel primo pomeriggio. L'esame strumentale ha escluso lesioni all'adduttore che sarebbe solo affaticato. Chiesa ha quindi lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano per la la vicinanza dei due impegni con la Nazionale (domani contro la Macedonia e martedì contro l'Ucraina a San Siro) che non avrebbe lasciato spazio al suo utilizzo. La decisione è stata quindi condivisa con i medici della Nazionale e con il neo ct Spalletti. Da domani Chiesa inizierà un percorso di recupero con lo staff bianconero che potrebbe anche portarlo a giocare contro la Lazio, anche se per il momento prevale la prudenza.