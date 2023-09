Immobile, la fascia di capitano dell'Italia e cosa gli ha chiesto Spalletti

Il bomber della Lazio ha raccontato anche il suo primo approccio con il neo commissario tecnico Spalletti, spiegando i compiti che gli ha chiesto in vista delle prossime partite contro la Macedonia e l'Ucraina. Due match che l'Italia non può permettersi di sbagliare per non complicarsi la vita verso la qualificazione all'Europeo.

Italia, Immobile e la fascia da capitano

Il giocatore della Lazio ha parlato a Radio Rai anche della fascia di capitano e non solo: "Vent'anni fa da giocatore adolescente speravo di giocare in azzurro, ma diventare capitano della Nazionale era proprio un sogno fantastico. Ora che si è realizzato cerco di tenermi stretto questo posto con l'aiuto dei compagni, perché è grazie anche a loro che ho avuto questa nomina, hanno visto in me quello che posso dare quindi sono molto felice". Sulla partita contro la Macedonia che aveva segnato la mancata qualificazione al Mondiale: "Quella è stata la sconfitta più dolorosa e bruciante della mia carriera. Anche più di quella con la Svezia, perché venivamo da un momento bellissimo e da forti gioie condivise tutte insieme. Probabilmente quello ci ha spezzato un po' le gambe, perché sicuramente non ce l'aspettavamo. Eravamo troppo frenetici e vogliosi di raggiungere subito il risultato e questo purtroppo non ha pagato".