Italia, pari in Macedonia: debutto amaro per Spalletti, Immobile non basta

Debutto amaro per Luciano Spalletti sulla panchina dell 'Italia , impegnata in casa della Macedonia del Nord nella quinta giornata delle qualificazioni a Euro2024 . La nazionale italiana ha pareggiato 1-1 a Skopje: dopo un primo tempo senza reti, gli azzurri passano avanti a inizio ripresa con la rete realizzata di testa da Immobile , bravo a spingere in porta dopo la traversa colpita da Barella , ma poi si fanno recuperare nel finale dal gol di Bardhi su punizione.

Un risultato decisamente negativo per gli azzurri, per il cammino verso il prossimo Europeo in programma in Germania. Ora, con il pareggio contro la Macedonia del Nord (proprio la nazionale che eliminò l'Italia negli spareggi per il Mondiale in Qatar), la selezione di Spalletti condivide con i macedoni il terzo posto nel girone C, con 6 punti, mentre l'Ucraina, che ha pareggiato 1-1 in casa contro l'Inghilterra, è seconda a quota 7 e gli inglesi comandano il gruppo con 13 punti. L'Italia, però, ha una partita in meno rispetto all'Ucraina e due rispetto all'Inghilterra. Martedì gli azzurri giocheranno a San Siro contro la selezione ucraina e la gara sarà molto importante, probabilmente decisiva, per la qualificazione della nazionale italiana al prossimo Europeo: Spalletti, che ha iniziato male la sua esperienza da ct, deve assolutamente vincere la prossima partita.

Macedonia-Italia: curiosità e statistiche

Macedonia-Italia, il primo tempo finisce 0-0

Spalletti sceglie Zaccagni e Politano a supporto di Immobile in attacco. Cristante vince il ballottaggio con Locatelli a centrocampo e, ancora una volta in questo 2023, l'Italia scende in campo senza giocatori della Juventus dal primo minuto. Gli azzurri partono subito forte e dopo appena tre minuti trovano il gol, con Barella, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco. Passano pochi minuti e l'Italia continua a creare occasioni, sciupando una buonca chance dopo una triangolazione 'interista' tra Di Marco e Barella. Successivamente sfiora il vantaggio prima con Cristante di testa su azione di corner e poi con il palo colpito da Tonali al 21'. In mezzo, la replica della Macedonia con Miovski che di pochissimo non sblocca il risultato in tuffo. I padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Donnarumma anche con un pericoloso inserimento di Alioski, bloccato da Mancini, e con un tiro di Elmas da fuori area. L'occasione più grande, però, arriva al 40' ed è per la nazionale italiana: Politano va a botta sicura, dopo un rimpallo su iniziativa di Immobile, ma trova le gambe di Alioski. Si va all'intevallo sullo 0-0.