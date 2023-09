Spalletti, il battibecco con il ct Macedonia e la sofferenza dell'Italia

L'Italia ha pareggiato 1-1 in Macedonia del Nord nella gara valida per le Qualificazioni a Euro 2024. Era l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra e proprio il ct italiano è stato protagonista, alla fine della partita, di un battibecco con Blagoja Milevski, il suo collega della nazionale macedone, risentito presumibilmente per una mancata restituzione della palla agli avversari da parte degli Azzurri nell'assalto finale. L'ex tecnico del Napoli, al fischio finale, si è avvicinato all'allenatore avversario per salutarlo e stringergli la mano. Milevski ha però risposto in modo gelido, indicando la zona di campo dell'episodio generando il disappunto di Spalletti.