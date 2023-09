Immobile, occhi lucidi dopo Macedonia-Italia: “Restiamo uniti”

"Le lacrime? E' un momento in cui bisogna stare più uniti, ci gira un po' così. Eravamo riusciti ad avere qualche occasione nonostante il campo brutto, ma in questo momento dobbiamo stare più uniti". Così Ciro Immobile ai microfoni della Rai ha commentato, quasi in lacrime, il pareggio dell'Italia contro la Macedonia del Nord nelle Qualificazioni a Euro 2024.