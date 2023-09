Zinchenko, ora l'Ucraina spaventa l'Italia: "Sappiamo cosa fare"

"Con l'Italia sappiamo cosa fare". Non solo la Macedonia del Nord , a mettere paura alla Nazionale sulla strada per gli Europei in Germania del 2024 ci ha pensato anche l'Ucraina subito dopo il pari contro l'Inghilterra. Zinchenko, autore del gol contro i tre leoni, ha parlato subito dopo il match puntando alla gara contro gli azzurri di martedì 12 settembre.

Una partita quasi da dentro o fuori per evitare di arrivare terzi (cosa succede in tal caso?), soprattutto per Immobile e compagni, visto che la formazione allenata da Rebrov è tre lunghezze avanti e ha già giocato la doppia sfida con gli inglesi, ma ha anche una partita in più. A San Siro i ragazzi di Spalletti avranno solo un risultato a disposizione: la vittoria.

Zinchenko: "Recuperiamo per una partita importante"

Importante per l'Italia quanto per l'Ucraina la sfida di Milano, soprattutto perché rappresenta un crocevia importante per quanto riguarda le sorti del girone C. Per Zinchenko e compagni l'obiettivo è chiaro: "Prima di tutto dobbiamo recuperare e ognuno di noi sa cosa fare in vista di una partita importante come quella contro l'Italia".

Poi sul premio di migliore in campo ricevuto: "Vorrei dare questo premio a tutti i tifosi della squadra nazionale dell'Ucraina, perché hanno raggiunto questo risultato. Con il loro sostegno, era impossibile perdere. Capisco che la squadra inglese sia una delle migliori al mondo, ma noi, insieme ai nostri sostenitori, abbiamo assicurato un buon esito dell'incontro".