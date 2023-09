Italia, Politano e Mancini infortunati: Spalletti convoca Orsolini

MILANO - La nuova Italia di Luciano Spalletti si prepara per ripartire dopo il pari amaro contro la Macedonia del Nord. Un punto che ha rimesso in discussioen al qualificazione ad Euro 2024 che gli azzurri dovranno provare a raggiungere a partire dal prossimo impegno contro l'Ucraina a Milano.

Il ct azzurro è pronto per lavorare a Milanello ma nel frattempo deve fare i conti con il report dell'infermeria dopo l'esordio a Skopje. Non saranno infatti disponibili, causa infortunio, Gianluca Mancini e Matteo Politano che faranno rientro nei rispettivi club. Dopo le defezioni di Pellegrini e Chiesa arrivano anche quelle del difensore della Roma e dell'attaccante del Napoli: per il primo un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia, per il secondo un risentimento muscolare al tricipite surale destro.

Spalletti convoca Orsolini

Per completare la rosa da avere a disposizione contro la nazionale ucraina, Luciano Spalletti ha deciso di convocare Riccardo Orsolini. Fresco di rinnovo con il Bologna, il numero 7 di Thiago Motta è stato scelto per occupare lo slot lasciato libero da Politano. Non ci sarà bisogno di sostituire Mancini con la difesa che nel prossimo match sembra essere già chiara nella testa del tecnico di Certaldo. Questa la nota della Figc: "In vista della gara degli Azzurri in programma martedì con l’Ucraina, valutate anche le precedenti rinunce a Pellegrini e Chiesa, il Ct ha convocato Riccardo Orsolini (Bologna), che raggiungerà nel pomeriggio il centro sportivo di Milanello, dove la Nazionale è in ritiro da ieri notte".