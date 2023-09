Italia all’Europeo se: l’obiettivo per evitare i playoff

Ancora l'aritmetica non condanna nessuno, ma Spalletti per non allontanarsi dal secondo posto non può sbagliare la prossima sfida contro i gialloblu a San siro. La nazionale di Rebrov ha già affrontato per due volte Kane e compagni e una mancata vittoria, andrebbe a spianargli la strada per il secondo posto.

Italia, cosa serve per la qualificazione all'Europeo

Le possibilità di qualificarsi all'Europeo sono molte più alte rispetto al Mondiale. Le prime due di ogni girone hanno l'accesso diretto per la Germania, prossima sede della manifestazione, mentre le otto migliori terze si giocheranno gli spareggi a marzo insieme allee due squadre meglio piazzate nell'ultima edizione di Nations League (fra quelle non ancora qualificate alla fase finale o agli stessi playoff). Cosa deve fare l'Italia per evitare altre sfide da dentro o fuori? Ancora non si possono sviluppare combinazioni, ma una cosa è certa: deve centrare almeno la seconda posizione.

Un'eventuale sconfitta contro l'Ucraina allontanerebbe gli azzurri a sei punti dal pass diretto per Euro2024, con la Nazionale di Zinchenko che avrebbe poi la possibilità di gestire il vantaggio contro la Macedonia e Malta, avendo già disputato entrambe le sfide contro l'Inghilterra. Una vittoria invece porterebbe l'undici di Spalletti a pari punti con i diretti concorrenti e con il vantaggio di disputare ancora un incontro. L'ultima partita del girone sarà proprio lo scontro diretto con gli ucraini e potrebbe rivelarsi decisivo. Di seguito il calendario con i prossimi impegni e la classifica temporanea:

IL CALENDARIO

12 settembre: Italia-Ucraina

14 ottobre: Italia-Malta

17 ottobre: Inghilterra-Italia

17 novembre: Italia-Macedonia del Nord

20 novembre: Ucraina-Italia

LA CLASSIFICA

Inghilterra 13 punti

Ucraina 7 punti *

Italia 4 punti **

Macedonia del Nord 4 punti *

Malta 0 punti*

* una partita in meno

** due partite in meno