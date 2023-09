Donnarumma, Cannavaro in tackle: "Ci ha fatto vincere l'Europeo"

Sull'ingresso di Gigi Buffon nello staff azzurro e su Spalletti : "Buffon in Nazionale serve per portare esperienza. Spalletti è un grandissimo allenatore ma forse non ha quell'esperienza che serve per la Nazionale. Spalletti è sempre stato abituato ad allenare giorno per giorno e quello di Buffon è un acquisto importante".

Cannavaro, le sue parole sull'Italia

Cannavaro ha poi aggiunto: "La mia storia parla di tantissimi anni con la maglia azzurra ma allenatori come Spalletti o Conte hanno un vantaggio rispetto a me, perché hanno una storia nel campionato italiano diversa dalla mia. Io ho iniziato all'estero e, per la mentalità italiana, si pensa che se si inizia all'estero è come se non avessi mai allenato. Sto studiando per tornare a livelli importanti; in giro c'erano altri allenatori più appetibili per la Nazionale". Infine, sul calcio italiano in generale: "Siamo un po' in difficoltà. Ormai non investiamo più in strutture e nei giovani. Nel 2006 Lippi poteva contare sul 70 per cento di italiani e il 30 per cento di stranieri nel campionato di Serie A, oggi è il contrario. Bisognerebbe investire sugli italiani e togliere magari qualche decreto che non permette di farlo".