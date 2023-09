Italia U20, Hasa entra nella ripresa: 1-0 alla Repubblica Ceca

TABOR (Rep.Ceca) - L'Italia U20 di Bollini conquista il primo successo nell’Elite League battendo a domicilio la Repubblica Ceca U20 per 1-0 nel secondo match del torneo, ultimo per l'anno solare 2023. A decidere l'incontro è stato il gol al 63' di Lorenzo Amatucci (Fiorentina), per i colori della Juventus si registra l'ingresso in campo al 46' della ripresa di Luis Hasa. Azzurrini che torneranno a compere nel torneo 8 nazioni il 21 marzo 2024 quando giocheranno a casa della Romania U20.