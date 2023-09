L'Italia batte l'Ucraina 2-1 a Milano, prima vittoria per Spalletti da CT della Nazionale. Ecco tutti i voti e i giudizi dal nostro inviato a San Siro.

Pagelle Italia, i voti: Donnarumma 7

Si becca i fischi del suo vecchio stadio, ma non si scompone più di tanto. Una respinta di reattività e un miracolo, su Sudakov, che pure non basta a mantenergli la porta inviolata. Serata comunque utile per vari e variegati motivi.